تستضيفها السعودية.. طرح تذاكر بطولة كأس السوبر الإسباني

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الأحد، طرح تذاكر مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة السادسة في مدينة جدة، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير 2026م، بمشاركة أربعة أندية، هي: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو.
وطرحت وزارة الرياضة التذاكر عبر منصة "وي بوك" الإلكترونية، المتخصصة في بيع تذاكر الفعاليات الرياضية والترفيهية، وتشمل 6 فئات من التذاكر، حيث تبدأ الأسعار من 90 ريالًا.
وللعام الثاني على التوالي، وللمرة الثالثة في تاريخ البطولة، تحتضن مدينة الملك عبد الله الرياضية، والتي يشتهر ملعبها باسم "الإنماء"، جميع مباريات البطولة الثلاثة.
ويلتقي في أولى مواجهتي الدور نصف النهائي فريق برشلونة مع نظيره أتلتيك بلباو يوم السابع من يناير القادم، عند تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
فيما يلتقي في المباراة الثانية طرفا مدينة مدريد، الريال والأتلتيكو، في ديربي منتظر، سيقام يوم الثامن من يناير القادم، عند تمام الساعة العاشرة مساءً على ذات الملعب.
ويلتقي الفائزان من مباراتي نصف النهائي في المباراة النهائية المنتظرة يوم 11 يناير.