تستضيفها السعودية.. طرح تذاكر بطولة كأس السوبر الإسباني

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الأحد، طرح تذاكر مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة السادسة في مدينة جدة، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير 2026م، بمشاركة أربعة أندية، هي: ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو.