أخضر الشباب يرفع استعداده لمواجهة الفلبين في أولى مبارياته بتصفيات آسيا

من جهة ثانية، أعلن المدير الفني صالح المحمدي قائمة "الأخضر" للمشاركة في التصفيات الآسيوية، والتي تضم 23 لاعباً أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، حامد الشنقيطي، تركي بالجوش، محمد الدوسري، محمد سليمان، سويلم المنهالي، محمد برناوي، سليمان هزازي، سالم النجدي، أحمد الجليدان، عبدالملك العييري، فيصل الصبياني، عباس الحسن، عبدالله الزيد، عبدالله العنزي، ياسين الزبيدي، مصعب الجوير، محمد المري، عبدالعزيز العليوة، يزيد جوشان، عبدالله رديف، صالح الرحماني، مشاري النمر.