بالفيديو.. حقيقة الأنباء المتداولة عن رغبة كريم بنزيما في مغادرة الاتحاد

كشف الإعلامي الرياضي "وليد الفراج" عبر برنامج "أكشن مع وليد"، حقيقة الأنباء المتداولة عن رحيل الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف نادي الاتحاد.
وكانت قد تم تداول العديد من الأخبار خلال الأيام الماضية، تفيد بأن اللاعب الفرنسي يرغب في مغادرة صفوف نادي الاتحاد، كما يطالب بفسخ عقده مع النادي السعودي.
ونفى "وليد الفراج" صحة هذه الأخبار المتداولة قائلًا: "كريم بنزيما اشترى الأسبوع الماضي منزله الجديد في جدة، وانتهى من الديكورات والفرش، واللاعب في مقر نادي الاتحاد يتلقى العلاج الطبيعي بعد إصابته".
وأضاف الإعلامي الرياضي: يوم الثلاثاء، سيعطي الجهاز الطبي للجهاز الفني بنادي الاتحاد قراره بشأن إمكانية مشاركة كريم بنزيما في ديربي جدة، الذي سيقام بين نادي الاتحاد والأهلي على معلب "الجوهرة" في مدينة جدة.
وتعاقد نادي الاتحاد مع كريم بنزيما في يونيو الماضي، خلال الميركاتو الصيفي، قادمًا من ريال مدريد الإسباني بعقد حتى 2026، وصفقة قيمتها أكثر من 100 مليون يورو.