جازان والرياض.. لنهائي بطولة المنتخبات الإقليمية

يُذكر أن بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، بدأت في 18 يوليو الجاري بمشاركة 14 منتخبًا إقليميًا يمثلهم 358 لاعبًا تم اختيارهم من الأندية الرسمية والأكاديميات المعتمدة ومراكز التدريب الإقليمية والأندية الخاصة، والهدف منها اكتشاف المواهب في سن مبكرة والعمل على صقلها وتطويرها، تنفيذًا لأحد أهداف الاتحاد السعودي الاستراتيجية.