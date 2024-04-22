رياضة

ترجيح عرض ضخم من "الهلال".. "دزيكو" يتوصل إلى اتفاق مع أحد أندية السعودية

قدّم موسمًا رائعًا مع "فنربخشة" التركي ويوقّع رسميًّا بعد فتح باب الانتقالات الصيفية