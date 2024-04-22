ترجيح عرض ضخم من "الهلال".. "دزيكو" يتوصل إلى اتفاق مع أحد أندية السعودية

أكدت تقارير صحفية، توصل البوسني إدين دزيكو نجم فنربخشة التركي، إلى اتفاق مع أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين للانتقال إليه الموسم المقبل.
وأفادت صحيفة "trhaber" بأن المهاجم البوسني، الذي قدّم موسمًا رائعًا مع فنربخشة، اتخذ قراره بالرحيل عن الفريق والانضمام إلى نجوم الدوري السعودي.
وأشارت ذات الصحيفة إلى أن دزيكو سيغادر النادي التركي بعد توصله إلى اتفاق مع أحد الفِرَق السعودية؛ حيث سيقوم بالتوقيع الرسمي بعد فتح باب الانتقالات الصيفية.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن خورخي خيسوس مدرب الهلال طلب ضم لاعب الدوري التركي (الأرجنتيني ماورو إيكاردي) لاعب غلطة سراي، والبوسني إدين دزيكو نجم فنربخشة؛ لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وذكرت تقارير أخرى أن الهلال يستعد لتقديم عرض ضخم لدزيكو صاحب الـ37 عامًا، سيصل إلى ما يقرب من 3 أضعاف ما يحصل عليه من فنربخشة.