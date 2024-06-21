يورو 2024: التعادل السلبي يحسم قمة فرنسا وهولندا

حسم التعادل السلبي القمة الكبيرة بين المنتخب الفرنسي ونظيره الهولندي أمس الجمعة على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيغ، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) المقامة حاليًا في ألمانيا.
وبهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة لرصيده؛ إذ بات المنتخب الفرنسي يملك 4 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن المنتخب الهولندي الثاني برصيد 4 نقاط أيضًا، فيما يحل منتخب النمسا بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويبقى منتخب بولندا بدون أي نقطة.
وكان المنتخب الفرنسي قد فاز على النمسا بهدف دون رد في الجولة الأولى، فيما فازت هولندا على في مباراتها الأولى بالبطولة على بولندا 2-1.
ويلعب المنتخب الهولندي مع نظيره النمساوي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات الثلاثاء المقبل، على أن يلعب المنتخب الفرنسي في اليوم ذاته مع نظيره البولندي.