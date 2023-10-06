"بيليتش" يمنح لاعبي الفتح إجازة لمدة 6 أيام خلال فترة التوقف الدولي

وكانت إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين السعودي قررت تأخير انطلاقة منافسات الجولة العاشرة المقرر إقامتها من 19-21 أكتوبر على أن تكون انطلاقة منافسات الجولة يوم 20 أكتوبر، وذلك حرصاً منها على استفادة الأندية من لاعبيها الدوليين على نحو أفضل.