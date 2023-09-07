"غاليتي": الاتحاد أنهى صفقة "لويز فيليبي" لاعب ريال بيتيس ويستعد للإعلان الرسمي

وبحسب ما نشره الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" فإن الأندية الآن في طريقها إلى إكمال الصفقة، والإعلان عنها رسميًّا، ومن المنتظر أن يوقع اللاعب عقده خلال الساعات القليلة المقبلة.