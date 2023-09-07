"غاليتي": الاتحاد أنهى صفقة "لويز فيليبي" لاعب ريال بيتيس ويستعد للإعلان الرسمي

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن إتمام مسؤولي الاتحاد اتفاقًا مع ريال بيتيس الإسباني، لضم الإيطالي لويز فيليبي، لاعب الفريق بالميركاتو الصيفي الحالي.
وبحسب ما نشره الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" فإن الأندية الآن في طريقها إلى إكمال الصفقة، والإعلان عنها رسميًّا، ومن المنتظر أن يوقع اللاعب عقده خلال الساعات القليلة المقبلة.
وذكرت صحيفة "Relevo" الإسبانية أن نادي الاتحاد دخل بالفعل المرحلة النهائية للتعاقد مع لويز فيليبي مقابل 22 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى.
وشددت الصحيفة على أن رحيل قلب الدفاع سيحدث في الساعات القليلة المقبلة، فاليوم يتم الاتفاق على البنود الأخيرة؛ حيث سيحصل اللاعب على 7 ملايين يورو صافية.
وانضم لويز فيليبي البالغ من العمر 26 عامًا لصفوف ريال بيتيس في يوليو 2022، قادمًا من لاتسيو الإيطالي، كما يلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2022.
وتعاقد الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، والبرازيلي فابينهو.