في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.. الأهلي المصري يواجه فلومينيسي البرازيلي

ويسعى فريق الأهلي إلى مواصلة تألقه بعد فوزه في القمة العربية مع نظيره الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف، وسط حضور جماهيري بلغ أكثر من 56 ألف متفرج، حيث يطمح الأهلي المصري في المواجهة بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، إلى تخطي عقبة فلومينيسي والذي يشارك لأول مرة في البطولة بعد تحقيقه لقب كأس كوبا ليبرتادوريس عقب فوزه بهدفين مقابل هدف، على فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني في نهائي البطولة والتي أقيمت على ملعب ماراكانا في البرازيل.