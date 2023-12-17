في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.. الأهلي المصري يواجه فلومينيسي البرازيلي

يواصل فريق الأهلي المصري مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023م، في دور نصف النهائي غداً الاثنين، وذلك عندما يواجه نظيره فريق فلومينيسي البرازيلي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ويسعى فريق الأهلي إلى مواصلة تألقه بعد فوزه في القمة العربية مع نظيره الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف، وسط حضور جماهيري بلغ أكثر من 56 ألف متفرج، حيث يطمح الأهلي المصري في المواجهة بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، إلى تخطي عقبة فلومينيسي والذي يشارك لأول مرة في البطولة بعد تحقيقه لقب كأس كوبا ليبرتادوريس عقب فوزه بهدفين مقابل هدف، على فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني في نهائي البطولة والتي أقيمت على ملعب ماراكانا في البرازيل.
ويطمح الأهلي المصري إلى الفوز وبلوغ النهائي في البطولة والتي يشارك فيها للمرة الرابعة على التوالي بعد أن حقق دوري أبطال إفريقيا بفوزه على الوداد المغربي.
ويعد فريق الأهلي المصري ثاني أكثر المشاركين في كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي، حيث يشارك للمرة التاسعة؛ وقد حقق الميدالية البرونزية ثلاث مرات أعوام "2006 – 2020 – 2021 ".
في المقابل يسعى فلومينيسي البرازيلي بقيادة مدربه فرناندو دينيز، إلى الفوز في أول مشاركة لهم في المونديال والعبور إلى نهائي كأس العالم للأندية، لمواجهة الفائز من المواجهة الأخرى التي تجمع مانشستر سيتي بطل أوروبا، مع بطل آسيا أوراوا الياباني والتي تقام يوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
يذكر أن الفائز في هذه المواجهة سيتأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم للأندية والتي تقام في نسختها العشرين بالمملكة العربية السعودية ولأول مرة وذلك خلال الفترة 12-22 ديسمبر الجاري.