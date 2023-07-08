"الأخضر" يتأهل لنصف نهائي دورة الألعاب العربية

تأهل المنتخب السعودي لسن 19 عامًا لكرة القدم إلى نصف نهائي البطولة العربية؛ وذلك بتغلُّبه على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم السبت على ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدورة الخامسة عشرة للألعاب الرياضية العربية (الجزائر 2023).
بادر الأخضر السعودي بافتتاح باب التسجيل عبر اللاعب فيصل عبدالواحد في الدقيقة الـ37، وأدرك المنتخب الفلسطيني التعادل بعد 3 دقائق عن طريق اللاعب أنس بني عودة من علامة الجزاء. وعلى وقع التعادل الإيجابي انتهى الشوط الأول.
ونجح المنتخب السعودي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب عباس الحسن في الدقيقة الـ62 من زمن المباراة.