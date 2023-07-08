"الأخضر" يتأهل لنصف نهائي دورة الألعاب العربية

تأهل المنتخب السعودي لسن 19 عامًا لكرة القدم إلى نصف نهائي البطولة العربية؛ وذلك بتغلُّبه على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم السبت على ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدورة الخامسة عشرة للألعاب الرياضية العربية (الجزائر 2023).