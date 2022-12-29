قائمة بأشهر 10 نجوم عالمية اعتزلوا كرة القدم في 2022

والنجم السادس هو الإنجليزي جاك ويلشر، الذي اعتزل في عمر 30 عامًا، بسبب الإصابة التي تعرض لها. ومن أبرز محطاته: أرسنال الإنجليزي الذي لعب في صفوفه خلال 17 عامًا، وانضم إلى وست هام يونايتد، وبولتن وبورنموث. كما شارك في 34 مباراة دولية مع منتخب الأسود الثلاثة.