قائمة بأشهر 10 نجوم عالمية اعتزلوا كرة القدم في 2022

ودع نخبة من أشهر نجوم الكرة العالمية الملاعب، في 2022، بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات، حققوا خلالها العديد من الألقاب والتتويجات سواء مع أنديتهم أو منتخباتهم.
اعتزال هؤلاء اللاعبين، جاء لأسباب مختلفة منها الإصابات والتقدم في العمر، وكذلك عدم تلقي عروض مناسبة.
ووفق تقرير نشره اليوم موقع "سكاي نيوز عربية" عن أشهر عشرة لاعبين اعتزلوا اللعب في 2022، نجد الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة، الذي ودّع المستطيل الأخضر بالدّموع في نوفمبر الماضي، خلال مباراة فريقه مع ألميريا بالدوري الإسباني.
وبعد وصوله 35 عامًا قرر مدافع برشلونة التوقف عن اللعب رغم أن عقده يمتد حتى 2024؛ حيث اختار إنهاء مسيرته الكروية بعد أن حصد كل البطولات الممكنة بالتتويج بـ 35 لقبًا، منها 30 لقبًا مع برشلونة، وأبرزها سداسية 2009.
إلى جانب ثلاثة ألقاب مع مانشستر يونايتد، منها لقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى لقبين مع منتخب إسبانيا، الأول بطولة كأس العالم 2010، والثاني يورو 2012.
أما النجم الثاني الذي ودّع الملاعب فهو الفرنسي فرانك ريبيري، البالغ من العمر 39 عامًا، والذي لعب 12 عامًا في صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني، حقق خلالها تسع مرات لقب الدوري الألماني، وفاز بدوري أبطال أوروبا، وفاز بلقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2013.
كما لعب مع منتخب فرنسا 81 مباراة دولية، وخاض تجارب أخرى مع فيورنتينا ومارسيليا وغلطة سراي وسليرنيتانا الإيطالي.
والنجم الثالث المعتزل في 2022، هو الأرجنتيني كارلوس تيفيز، الذي أنهى مشواره في عمر 38 عامًا، بعد مسيرة حافلة وتجارب متنوعة؛ حيث لعب في صفوف بوكاجونيور الأرجنتيني، ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي، وأصبح حاليًا مدربًا. وخاض 76 مباراة دولية مع "التانغو" سجل خلالها 13 هدفًا.
النجم الرابع هو الأرجنتيني غونزالو هيغواين، البالغ من العمر 34 عامًا، والذي كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد لستة أعوام، وأبرز محطاته كانت مع نابولي ويوفنتوس وميلان في إيطاليا وتشيلسي الإنجليزي.
وجاء التركي أردا توران خامس هؤلاء النجوم المعتزلة، بعد أن أمضى ستة مواسم في صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني وبرشلونة الإسبانيين، خاض خلالها 233 مباراة أحرز فيها 37 هدفًا. كما لعب 100 مباراة دولية سجل خلالها 17 هدفًا.
والنجم السادس هو الإنجليزي جاك ويلشر، الذي اعتزل في عمر 30 عامًا، بسبب الإصابة التي تعرض لها. ومن أبرز محطاته: أرسنال الإنجليزي الذي لعب في صفوفه خلال 17 عامًا، وانضم إلى وست هام يونايتد، وبولتن وبورنموث. كما شارك في 34 مباراة دولية مع منتخب الأسود الثلاثة.
وجاء اللاعب السابع الذي اعتزل هذا العام هو البرازيلي فريد، اللاعب السابق لليون الفرنسي عن عمر يناهز 38 عامًا؛ حيث ودع المستطيل الأخضر وسط حفاوة كبيرة من جماهير فلومينينسي التي تجمعت في ملعب "ماراكانا" الأسطوري.
وخاض "فريد" تجارب مهمة في أميركا الجنوبية مع أندية كروسيرو، فلومينينسي، أتلتيكو مينيرو، كما خاض 39 مباراة دولية مع منتخب السامبا وتوج بكأس القارات 2013.
وشملت قائمة أبرز عشرة لاعبين معتزلين أيضًا النيجيري جون أوبي ميكيل، البالغ من العمر 35 عامًا، والذي كانت أبرز محطاته في صفوف تشلسي الإنجليزي، وقاد منتخب نيجيريا للتويج بلقب كأس إفريقيا 2013.
كذلك اعتزل الفرنسي الوران كوشيلي، قائد فريق أرسنال سابقًا ولاعب بوردو الفرنسي، والذي اعتزل في سن 36 عامًا متوجًا مسيرته الدولية بـ51 مباراة دولية.
يذكر أن 2022 سجلت أيضًا اعتزال العديد من اللاعبين البارزين الآخرين، مثل لاعب برشلونة سابقًا البلجيكي التوماس فيرمايلن، ولاعب ساندرلاند الإنجليزي جيرمان ديفو، ولاعب إنتر ميلانو الإيطالي الصربي ألكسندر كولاروف، ولاعب مانشستر سيتي فابيان ديل، الذي لم يجد العرض المناسب لمواصلة مشواره، ولاعب وستهام الإنجليزي مارك نوبل، والذي سيصبح بداية من يناير المقبل المدير الرياضي بالنادي.
كما اعتزل اللعب الياباني شونسوكي ناكامورا لاعب يوكوهاما وعمره 44 عامًا، ولعب 98 مباراة دولية.