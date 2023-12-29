رياضة
دوري روشن للمحترفين: الرائد يقنص أبها بهدف في الوقت القاتل ويبتعد عن مناطق الخطر
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد الفوز على شقيقه أبها في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الرائد بأربعة أهداف لثلاثة.
أهداف المباراة سجلها في شوط المباراة الأول حسين العلي لصالح أبها "هدفين" في الدقيقتين 17، 45+3" وسجل للرائد خالد السبيعي في الدقيقة 22.
في شوط المباراة الثاني تعادل محمد فوزير للرائد في الدقيقة 46 قبل أن يضيف كريم البركاوي الهدف الثالث في الدقيقة 50 قبل أن يتعادل لأبها فابيان نوجيرا في الدقيقة 67 ثم يختتم الأهداف عمر جونزاليس للرائد في الدقيقة 90+7.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الرائد عند النقطة رقم 19 في حين توقف رصيد أبها عند النقطة رقم 14.