دوري روشن للمحترفين: الرائد يقنص أبها بهدف في الوقت القاتل ويبتعد عن مناطق الخطر

في شوط المباراة الثاني تعادل محمد فوزير للرائد في الدقيقة 46 قبل أن يضيف كريم البركاوي الهدف الثالث في الدقيقة 50 قبل أن يتعادل لأبها فابيان نوجيرا في الدقيقة 67 ثم يختتم الأهداف عمر جونزاليس للرائد في الدقيقة 90+7.