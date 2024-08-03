أونر أوف كينغز ورينبو 6 سيج وأبيكس ليجيندز تختتم الأسبوع الخامس من الحدث العالمي

اقتربت لحظة الحسم في بطولات الأسبوع الخامس ضمن الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًّا، كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي تحتضنه السعودية في نسخته الأولى، وتُقام منافساته في SEF أرينا ببوليفارد رياض سيتي في الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس، بمشاركة نخبة اللاعبين والفِرق من مختلف أنحاء العالم.
واستمرت منافسات مرحلة الإقصاء والنهائيات في بطولات 3 ألعاب شهيرة، هي: Honor of Kings و Rainbow Six Siege و Apex Legends.
واتضحت معالم مواجهات الأدوار نصف النهائية والنهائية، التي ستقام يوم غد الأحد في Qiddiya أرينا، و stc أرينا، و Amazon أرينا، وسيتم بنهايتها تتويج 3 فِرق بالألقاب، وتوزيع الجوائز المالية البالغ مجموعها أكثر من 7 ملايين دولار.
وستشهد بطولة أونر أوف كينغر مواجهات قوية في الدور نصف النهائي الذي سينطلق في تمام الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت السعودية في Amazon أرينا؛ إذ سيواجه فريق LGD Gaming MY فريق Keyd Stars. وفي الجانب الآخر يواجه فريق KPL Dream Team خصمه AG Global.
وسيحصل الفائز بالنهائي الكبير على درع البطولة، و1000 نقطة تُضاف إلى رصيده في جدول الترتيب العام لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، إضافة إلى مليون دولار جائزة المركز الأول من مجموع جوائز البطولة البالغ 3 ملايين دولار.
20 فريقًا
وسيتنافس على مسرح stc أرينا 20 فريقًا في اليوم الأخير لبطولة Apex Legends، عبر 8 جولات، وبنظام تجميع النقاط. وسيتم تتويج الفريق الذي يحصل على 60 نقطة، ويتمكن بعد ذلك من إنهاء أي جولة في موقع الصدارة.
وستكون فرص انتزاع السعودية اللقب ممكنة من خلال وجود 3 فِرق سعودية في النهائيات، هي: Team Falcons و Twisted Minds و Dragons Esports.
وسيحصل الفريق الفائز على 600.000 دولار من مجموع الجوائز المخصص للبطولة، البالغ مليونَيْ دولار.
وبعد 5 أيام من المنافسات الحماسية بين 16 من أفضل فِرق العالم في لعبة Rainbow Six Siege تُقام يوم غد المواجهة النهائية، التي ستُلعب بنظام الأفضل من 5 مواجهات؛ إذ سيحصل الفائز على مبلغ 750.000 دولار، الذي يُعدُّ أكبر حصة من مجموع جوائز البطولة البالغ مليونَيْ دولار. وسيحصل الوصيف على مبلغ 350.000 دولار.