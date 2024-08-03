أونر أوف كينغز ورينبو 6 سيج وأبيكس ليجيندز تختتم الأسبوع الخامس من الحدث العالمي

اقتربت لحظة الحسم في بطولات الأسبوع الخامس ضمن الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًّا، كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي تحتضنه السعودية في نسخته الأولى، وتُقام منافساته في SEF أرينا ببوليفارد رياض سيتي في الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس، بمشاركة نخبة اللاعبين والفِرق من مختلف أنحاء العالم.