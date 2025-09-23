رياضة

تذاكر مباراتي الأخضر ضد نظيريه إندونيسيا والعراق متاحة الآن

في إطار الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026
تذاكر مباراتي الأخضر ضد نظيريه إندونيسيا والعراق متاحة الآن
تم النشر في

بات من المؤكد حجز تذاكر مباراتي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الملحق الآسيوي، حيث أعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي، اليوم الثلاثاء، عن طرح تذاكر مباراتي الأخضر أمام نظيريه إندونيسيا والعراق في إطار الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وقال حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي عبر منصة "إكس": "من عروس البحر وفي يوم الوطن، تذاكر مباراتي السعودية أمام إندونيسيا والعراق متاحة الآن".

ومن المقرر أن يلتقي الأخضر نظيره الإندونيسي في الثامن من أكتوبر المقبل، على أن يواجه العراق في الرابع عشر من الشهر ذاته.

المنتخب السعودي
العراق
إندونيسيا
كأس العالم 2026

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org