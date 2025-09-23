تذاكر مباراتي الأخضر ضد نظيريه إندونيسيا والعراق متاحة الآن

بات من المؤكد حجز تذاكر مباراتي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الملحق الآسيوي، حيث أعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي، اليوم الثلاثاء، عن طرح تذاكر مباراتي الأخضر أمام نظيريه إندونيسيا والعراق في إطار الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.
وقال حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي عبر منصة "إكس": "من عروس البحر وفي يوم الوطن، تذاكر مباراتي السعودية أمام إندونيسيا والعراق متاحة الآن".
ومن المقرر أن يلتقي الأخضر نظيره الإندونيسي في الثامن من أكتوبر المقبل، على أن يواجه العراق في الرابع عشر من الشهر ذاته.