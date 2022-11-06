المنتخب السعودي ثالث أغلى المنتخبات العربية في مونديال 2022

وبفضل لاعبيه الذين يحترفون في أقوى الأندية الأوروبية، على غرار أشرف حكيمي في باريس سان جيرمان الفرنسي، وحكيم زياش في تشيلسي الإنجليزي، ونصير مزراوي في بايرن ميونخ الألماني، وياسين بونو في إشبيلية الإسباني، وغيرهم من النجوم الذين أسهموا بقوة في رفع القيمة التسويقية للمنتخب المغربي ليكون الأغلى عربياً في المونديال.