المنتخب السعودي ثالث أغلى المنتخبات العربية في مونديال 2022

حل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالمرتبة الثالثة في ترتيب أغلى المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم قطر 2022، بإجمالي قيمة تسويقية تزيد عن 30 مليون يورو لكل لاعبيه، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) المتخصص في أجور اللاعبين والمدربين وسوق الانتقالات والقيمة المالية لأندية ومنتخبات كرة القدم.
وضم المنتخب السعودي لاعبين بلغت قيمتهم التسويقية أكثر من مليوني يورو، ويأتي في مقدمتهم مدافع نادي النصر سلطان الغنام بما يزيد عن 3.5 ملايين يورو، ثم سالم الدوسري متوسط ميدان نادي الهلال بما يزيد عن 2.8 مليون يورو، وزميليه في الهلال محمد البريك وياسر الشهراني بمليوني يورو.
وتصدر المنتخب المغربي ترتيب أغلى المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر بإجمالي قيمة تسويقية بلغت 232.3 مليون يورو، حيث جاء في المركز 23 عالمياً في ترتيب أغلى منتخبات كرة القدم بحساب القيمة التسويقية للاعبيه، والمركز 16 في ترتيب منتخبات مونديال 2022، كما أنه أغلى المنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم متقدماً على تونس والسعودية وقطر.
وبفضل لاعبيه الذين يحترفون في أقوى الأندية الأوروبية، على غرار أشرف حكيمي في باريس سان جيرمان الفرنسي، وحكيم زياش في تشيلسي الإنجليزي، ونصير مزراوي في بايرن ميونخ الألماني، وياسين بونو في إشبيلية الإسباني، وغيرهم من النجوم الذين أسهموا بقوة في رفع القيمة التسويقية للمنتخب المغربي ليكون الأغلى عربياً في المونديال.
وتفوق منتخب المغرب على المنتخب التونسي الذي حل في المركز الثاني عربيا والـ56 عالمياً، إذ بلغت قيمته التسويقية 65.59 مليون يورو، في حين حل المنتخب القطري مستضيف البطولة في المركز الرابع في ترتيب القيمة السوقية للمنتخبات العربية في كأس العالم 2022 بقيمة إجمالية للاعبيه تقارب 20 مليون يورو.
يشار إلى أن المنتخب الإنجليزي يتصدر ترتيب القيمة التسويقية لمنتخبات المونديال بما يزيد عن 1.39 مليار دولار، يليه منتخب البرازيل الذي يبلغ إجمالي أسعار لاعبيه في سوق الانتقالات 1.09 مليار دولار.
ويأتي منتخب البرتغال في المركز الثالث بما يزيد عن 894 مليون يورو، في حين حلّ المنتخب الفرنسي رابعاً بإجمالي 886 مليون يورو على ترتيب القيمة التسويقية لمنتخبات المونديال.