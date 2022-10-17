مضر السعودي يواجه أهلي مصر

تنطلق، غدًا الثلاثاء، وتحديدًا عند الـ11:30 ظهرًا، منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" الـ (15)، التي تستضيفها المملكة للمرة الثالثة على التوالي، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة 12 ناديًا.
ويدشن فريق مضر أول لقاءاته في البطولة أمام فريق الأهلي المصري "بطل إفريقيا" عند الـ7:45 مساءً بتوقيت السعـودية، ضمن منافسات المجموعة الثانية، في اللقاء الذي سيقام بعد حفل الافتتاح الرسمي مباشرةً، والذي سينطلق عند الـ 6.15 مساءً.
وتنطلق أولى مباريات البطولة بلقاءٍ يجمع بين فريق الكويت الكويتي "بطل آسيا" وفريق تاوباتي البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية والوسطى"، ضمن المجموعة الثالثة، ويلتقي "حامل اللقب" فريق ماغديبورغ الألماني أمام فريق سيدني الأسترالي "بطل أوقيانوسيا" عند الـ1:45 ظهرًا ضمن المجموعة الأولى، فيما يواجه فريق برشلونة "بطل أوروبا" فريق مينيستروس "بطل أمريكا الشمالية والكاريبي"، عند الـ 4.00 عصرًا، ضمن المجموعة الرابعة.
نظام البطولة
تم تقسيم الفرق المشاركة على أربع مجموعات، تحتوي كل مجموعة على 3 فرق، حيث ضمت المجموعة الأولى كلًّا من ماغديبورغ الألماني، سيدني الأسترالي، والخليج السعودي، فيما ضمت المجموعة الثانية مضر السعودي، الأهلي المصري، وبنفيكا البرتغالي، أما المجموعة الثالثة فضمت فرق كيلسي البولندي، الكويت الكويتي، وتاوباتي البرازيلي، فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق برشلونة الإسباني، مينيستروس المكسيكي، والترجي التونسي. ويتأهل متصدرو المجموعات الأربعة إلى الدور نصف النهائي مباشرةً، والفائز منهم يتأهل إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب، فيما تلعب بقية الأندية لتحديد المراكز من الخامس إلى المركز الثـاني عشر.
نفاد التذاكر
أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة آلية حضور الجماهير منافسات دور المجموعات، في الصالة التي تتسع إلى 6000 متفرج، حيث تم طرح تذاكر الدخول عبر موقع البطولة https://superglobeksa.com/، وتم بيعها بالكامل بعد ساعةٍ واحدةٍ من طرحها ظهر السبت الماضي، حيث يُسمح لحاملي تذاكر اليومين الأول والثالث بحضور جميع المباريات التي تقام في اليوم نفسه، فيما طرحت تذاكر اليوم الثاني على نوعين: الأول تشمل المباريات الثلاثة الأولى، فيما خصص النوع الثاني للمباراة الأخيرة، على أن يتم إفراغ الصالة بعد المباراة الثالثة مباشرةً.
بطولة استثنائية
تشهد هذه البطولة التي تقام في نسختها الـ(15) في المملكة، مشاركةَ أكبر عددٍ من الفرق المشاركة في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 1997م، وهي المرة الثالثة التي تستضيفها المملكة بعد النسخة الـ(13) التي أقيمت في الدمام 2019م، وفاز فريق برشلونة بلقبها، والنسخة الماضية في جدة 2021م التي شهدت فوز فريق ماغديبورغ الألماني، ويشارك في البطولة الحالية أبطال القارات السبعة وحامل اللقب، إضافة إلى الفريق المستضيف، و3 فرق تمت دعوتهم من الاتحاد الدولي للعبة.