مضر السعودي يواجه أهلي مصر

نظام البطولة

تم تقسيم الفرق المشاركة على أربع مجموعات، تحتوي كل مجموعة على 3 فرق، حيث ضمت المجموعة الأولى كلًّا من ماغديبورغ الألماني، سيدني الأسترالي، والخليج السعودي، فيما ضمت المجموعة الثانية مضر السعودي، الأهلي المصري، وبنفيكا البرتغالي، أما المجموعة الثالثة فضمت فرق كيلسي البولندي، الكويت الكويتي، وتاوباتي البرازيلي، فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق برشلونة الإسباني، مينيستروس المكسيكي، والترجي التونسي. ويتأهل متصدرو المجموعات الأربعة إلى الدور نصف النهائي مباشرةً، والفائز منهم يتأهل إلى المباراة النهائية للمنافسة على اللقب، فيما تلعب بقية الأندية لتحديد المراكز من الخامس إلى المركز الثـاني عشر.