بعد تجاوز النصر .. تتويج الأهلي ببطولة المربع الذهبي لكرة السلة

توج وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبد العزيز المسعد ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي النادي الأهلي ببطولة المربع الذهبي لكرة السلة بعد فوزه على نظيره النصر 66 -62 في اللقاء النهائي، الذي أُقيم اليوم السبت على صالة وزارة الرياضة في جدة.