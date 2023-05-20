رياضة

بعد تجاوز النصر .. تتويج الأهلي ببطولة المربع الذهبي لكرة السلة

بعد تجاوز النصر .. تتويج الأهلي ببطولة المربع الذهبي لكرة السلة
سبق
سبق

توج وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبد العزيز المسعد ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي النادي الأهلي ببطولة المربع الذهبي لكرة السلة بعد فوزه على نظيره النصر 66 -62 في اللقاء النهائي، الذي أُقيم اليوم السبت على صالة وزارة الرياضة في جدة.

وحصل فريق النصر على المركز الثاني ونادي الفتح على المركز الثالث بعد فوزه على نظيره أحد بنتيجة 91-86.

الجوائز

- حصل على جائزة أفضل لاعب محلي لاعب الأهلي مرزوق المولد

- حصل لاعب نادي أحد محمد حمزة على جائزة أفضل لاعب صاعد

- حصل مدرب نادي الأهلي علي السنحاني على جائزة أفضل مدرب

- حصل لاعب نادي الأهلي ديفين ايبانكس على جائزة أفضل لاعب أجنبي

الأهلي
النصر
الاتحاد السعودي لكرة السلة
كرة السلة
منافسات المربع الذهبي لكرة السلة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org