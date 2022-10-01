الأهلي يتغلب على اليرموك.. والاتحاد يكسب ضمك

دشَّن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة دوري المحترفين اليوم السبت، واحتفل ببطل النسخة الماضية (النادي الأهلي) على صالة وزارة الرياضة بجدة في المباراة الافتتاحية للأهلي أمام الوافد الجديد اليرموك، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، ونائبه سعد الرويس، وأعضاء مجلس الإدارة (محمد الفقيه وباسم منقل ونايف رجب وعبدالمحسن العبيد وحنان القحطاني)، ورئيسَيْ الأهلي واليرموك (وليد معاذ وهشام الفقيه)، وحضور جماهيري كبير.
واشتمل الحفل على دخول خاص لبطل النسخة الماضية، وعدد من الفقرات الموسيقية من اللون الحجازي.
وشهدت نتائج الجولة فوز الهلال على الفيصلي 3/ 1، وبالنتيجة ذاتها تخطى الفيصلي نظيره النصر.
وتغلب الاتحاد على ضمك 3/ 0، والأهلي على اليرموك 3/ 0.
وتُستكمل بقية المباريات غدًا الأحد بإقامة مباراتَيْن؛ إذ يلتقي الابتسام الوحدة على صالة وزارة الرياضة بالقطيف عند الساعة الـ4 عصرًا، ويقود اللقاء عبدالرحمن الدوسري حكمًا أول وخالد الحديثي حكمًا ثانيًا وعبدالرحمن الراجح مسجلاً. ويلعب الترجي والخليج على صالة وزارة الرياضة بالقطيف عند الساعة الـ 6 مساء، يقود اللقاء يعقوب السبت حكمًا أول ومحمد الهزيم حكمًا ثانيًا وعبداللطيف العتيق مسجلاً.