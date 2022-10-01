الأهلي يتغلب على اليرموك.. والاتحاد يكسب ضمك

وتُستكمل بقية المباريات غدًا الأحد بإقامة مباراتَيْن؛ إذ يلتقي الابتسام الوحدة على صالة وزارة الرياضة بالقطيف عند الساعة الـ4 عصرًا، ويقود اللقاء عبدالرحمن الدوسري حكمًا أول وخالد الحديثي حكمًا ثانيًا وعبدالرحمن الراجح مسجلاً. ويلعب الترجي والخليج على صالة وزارة الرياضة بالقطيف عند الساعة الـ 6 مساء، يقود اللقاء يعقوب السبت حكمًا أول ومحمد الهزيم حكمًا ثانيًا وعبداللطيف العتيق مسجلاً.