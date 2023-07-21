تقارير: اكتمال انتقال محرز من مانشستر سيتي إلى الأهلي السعودي

وكان مصدر في نادي أهلي جدة قد أكّد، الأربعاء الماضي، لوكالة "فرانس برس" أن النادي توصّل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي من أجل ضمّ محرز مقابل "35 مليون يورو".