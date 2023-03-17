الفتح يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مساء اليوم الجمعة استعداده لمواجهة الاتحاد غداً السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة الحادية والعشرين لدوري روشن السعودي للمحترفين.