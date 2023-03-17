الفتح يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مساء اليوم الجمعة استعداده لمواجهة الاتحاد غداً السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة الحادية والعشرين لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وانطلقت التدريبات بالجوانب اللياقية ، بعدها ركز المدير الفني "دونيس" على الجوانب التكتيكية حيث قسم اللاعبين إلى مجموعتين وأجرى تدريبات فنية متنوعة واختتم المران بمناورة على مساحة ثلثي الملعب.
وبعد المران توجه أفراد الفريق إلى أحد فنادق الأحساء لحين موعد المباراة، المقررة غداً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء عند تمام الساعة الرابعة عصراً.