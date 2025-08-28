كأول سعودية.. حصّة المليكي تُتوج بالذهب في البطولة القارية

حققت لاعبة الجودو لنادي القادسية والمنتخب حصّة المليكي الميدالية الذهبية في بطولة آسيا المفتوحة للجودو 2025 في الأردن، لتصبح أول سعودية تنال هذا اللقب.
وتُعد المليكي من أبرز لاعبات الجودو السعوديات، إذ نجحت خلال مسيرتها في حصد 13 ميدالية متنوّعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من بينها 7 ميداليات ذهبية، كما رُشحت لأولمبياد باريس 2024 عبر موقع الاتحاد الدولي للجودو 2023.
وعبّرت المليكي عن فرحتها بتحقيق هذا الإنجاز قائلة:
(كان شعورًا لا يوصف أن أرفع راية المملكة العربية السعودية وأسمع النشيد الوطني يُعزف بعد فوزي بالميدالية الذهبية في بطولة عمّان الآسيوية 2025. يشرفني أن أكون أول سيدة سعودية في تاريخ الجودو النسائي تحقق هذا الإنجاز القاري. هذه اللحظة ستظل محفورة في قلبي دائمًا. أهدي هذا الإنجاز إلى وطني الغالي، وإلى كل من ساندني وآمن بي في رحلتي).