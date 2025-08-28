كأول سعودية.. حصّة المليكي تُتوج بالذهب في البطولة القارية

(كان شعورًا لا يوصف أن أرفع راية المملكة العربية السعودية وأسمع النشيد الوطني يُعزف بعد فوزي بالميدالية الذهبية في بطولة عمّان الآسيوية 2025. يشرفني أن أكون أول سيدة سعودية في تاريخ الجودو النسائي تحقق هذا الإنجاز القاري. هذه اللحظة ستظل محفورة في قلبي دائمًا. أهدي هذا الإنجاز إلى وطني الغالي، وإلى كل من ساندني وآمن بي في رحلتي).