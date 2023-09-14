الألماني "روبرت باور" مدافع نادي الطائي السعودي يعتنق الدين الإسلامي

ونشر "روبرت باور" بحسابه الشخصي عبر منصة "إنستغرام"، صورة له وهو يصلي، معلقًا عليها: "لكل من راسلني اليوم، إنه أنا أصلي مع والد زوجتي ناصر وابني عيسى".