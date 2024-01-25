"ميلوناريوس" الكولومبي يستهدف التعاقد مع حارس النصر "ديفيد أوسبينا" بالفترة المقبلة

وينتهي عقد ديفيد أوسبينا البالغ من العمر 35 عامًا، مع النصر في 2024، وكان قد انضم إليه في يوليو 2022، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة عامين قادمًا من نابولي الإيطالي.