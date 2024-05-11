نائب أمير تبوك يتوج الفائزين بجائزة "رالي تبوك تويوتا 2024م"

برعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، توج الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك اليوم، الفائزين بـ"رالي تبوك تويوتا 2024"، ضمن الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات، بحضور الأمير خالد بن سلطان عبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية، وذلك بقاعة الاحتفالات لفندق جراند ميلينيوم.
وأشاد نائب أمير منطقة تبوك بالنجاح الذي شهده الرالي قائلاً: "لقد تشرفت هذا المساء بأن أنوب عن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك راعي هذا الحفل، للمشاركة في ختام رالي تبوك، وما نشاهده اليوم من فعاليّات رياضية يؤكد حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على جعل المملكة على خريطة الأحداث الرياضية، وبفضل الله ثم بدعمهم أصبحت المملكة محط أنظار العالم.
ونوه بجهود الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية، وعلى دعمهم اللامحدود لرياضة المحركات وممارسيها، مقدمًا الشكر لكل من سعى وعمل على إنجاح رالي تبوك تويوتا الدولي، مهنئًا الفائزين بالمراكز الأولى للرالي وسائر المشاركين.
واختتم بالتشديد على أن تبوك وأهاليها يرحبون دائمًا بضيوف المنطقة، وباستضافة مثل هذه الفعاليّات.
من جهة أخرى قدم الأمير خالد بن سلطان عبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية في كلمة له خلال الحفل، الشكر للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ولنائبه، على ما حظي به السباق من دعم ومساندة لإنجاح هذا الرالي وتميزه، مثمنًا لهما حسن ضيافتهم واستقبالهم فعاليّات الرالي، وعلى الدعم الكبير والتسهيلات لمجريات المنافسات، التي أسهمت في نجاح وتميز النسخة الثانية من رالي تبوك تويوتا.
وقال: "لقد حققت رياضة المحركات في وطننا خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات كبيرة ما كانت لتحقق لولا - توفيق الله - ثم الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مهنئًا الفائزين، ومتمنيًا لمن لم يحالفه الحظ التوفيق فيه هذه البطولة.
عقب ذلك ألقى مدير عام تنفيذ الاتصالات التسويقية في عبداللطيف جميل للسيارات منير خوجة نوه فيها بما شهدته هذه النسخة من البطولة من مشاركة مميزة وواسعة تمثلت في عدد المشاركين الذين تجاوز عددهم الـ 90 متسابقًا ومتسابقة يمثلون 13 دولة من مختلف دول العالم، على 35 سيارة، و18 دراجة نارية، وثماني دراجات نارية رباعية العجلات "كواد"، مقدمًا شكره لكل من أسهم وعمل على نجاح هذه الفعاليّات بسائر مراحلها ومنافساتها.
بعد ذلك توج الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، الحاصلين على المراكز الأولى في منافسات رالي تبوك تويوتا 2024.