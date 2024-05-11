نائب أمير تبوك يتوج الفائزين بجائزة "رالي تبوك تويوتا 2024م"

من جهة أخرى قدم الأمير خالد بن سلطان عبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية في كلمة له خلال الحفل، الشكر للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ولنائبه، على ما حظي به السباق من دعم ومساندة لإنجاح هذا الرالي وتميزه، مثمنًا لهما حسن ضيافتهم واستقبالهم فعاليّات الرالي، وعلى الدعم الكبير والتسهيلات لمجريات المنافسات، التي أسهمت في نجاح وتميز النسخة الثانية من رالي تبوك تويوتا.