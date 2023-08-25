لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين توضِّح ما يتم تداوله حول استكمال إجراءات انتقال اللاعب حسان تمبكتي

أكدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان أنها ستقوم بالتحقق مما ورد في تغريدة ماجد المرزوقي، مدير الاحتراف في نادي الشباب، واتخاذ الإجراءات النظامية وفق لائحتها.
وقالت في بيان: "بالإشارة إلى التغريدة المنشورة عبر موقع التواصل الاجتماعي X تحت الاسم ماجد بن عبدالله المرزوقي، وحيث تضمنت حديثًا عن استكمال إجراءات انتقال اللاعب حسان تمبكتي؛ فعليه توضح لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أنه في حال انتقال لاعب بين ناديَين، وعدم مطابقة النادي السابق لطلب الانتقال في نظام مطابقة انتقالات اللاعبين المحلي DTMS، يقوم النادي الجديد بمخاطبة النادي السابق للاعب؛ لاستكمال إجراءات الانتقال والمطابقة عليه".
وتابعت: "حيث قام مدير الاحتراف في نادي الشباب ماجد المرزوقي بمخاطبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بطلب توجيهه بما تراه اللجنة مناسبًا بشأن مطابقته على طلب الانتقال. واستجابة لطلب مدير الاحتراف بنادي الشباب قامت لجنة الاحتراف بتوجيهه وإعطائه التعليمات المناسبة وفقًا لما نصت عليه لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، وذلك استنادًا لما نصت عليه الفقرة الـ(2) من المادة الـ(3) من لائحة الاحتراف بأن اللائحة هي المرجع الرئيسي لتسجيل اللاعبين وانتقالاتهم بين الأندية المحلية. وحتى تاريخه لم يرد إلى لجنة الاحتراف ما يفيد بقيامه بمعالجة الطلب وفقًا للتعليمات الصادرة من اللجنة، ووفقًا لما ورد في لائحة الاحتراف".
وأوضحت اللجنة في بيانها: "بشأن ما ورد في البند (ت) من الفقرة الـ(2) من المادة الـ(12) من لائحة الاحتراف، التي وردت في معرض الحديث عن التحقق من المستندات قبل (رفعها) على النظام، وحيث إن المطابقة على طلبات الانتقال لا تتضمن قيام مدير الاحتراف في النادي المنتقل (منه) اللاعب برفع اتفاقية الانتقال، بل هي مسؤولية مدير الاحتراف في النادي المنتقل (إليه) اللاعب، فعليه يكون الاستشهاد بهذه المادة لا يستقيم نظامًا، ولا يعد سببًا نظاميًّا مبنيًّا على اللائحة لعدم مطابقة مدير الاحتراف بنادي الشباب للطلب حتى تاريخه".
وعليه، ستقوم لجنة الانضباط والأخلاق بالتحقق مما ورد في التغريدة، واتخاذ الإجراءات النظامية وفق لائحتها.