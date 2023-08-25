لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين توضِّح ما يتم تداوله حول استكمال إجراءات انتقال اللاعب حسان تمبكتي

وأوضحت اللجنة في بيانها: "بشأن ما ورد في البند (ت) من الفقرة الـ(2) من المادة الـ(12) من لائحة الاحتراف، التي وردت في معرض الحديث عن التحقق من المستندات قبل (رفعها) على النظام، وحيث إن المطابقة على طلبات الانتقال لا تتضمن قيام مدير الاحتراف في النادي المنتقل (منه) اللاعب برفع اتفاقية الانتقال، بل هي مسؤولية مدير الاحتراف في النادي المنتقل (إليه) اللاعب، فعليه يكون الاستشهاد بهذه المادة لا يستقيم نظامًا، ولا يعد سببًا نظاميًّا مبنيًّا على اللائحة لعدم مطابقة مدير الاحتراف بنادي الشباب للطلب حتى تاريخه".