رئيس اللجان الفنية باتحاد الفروسية: نعمل وفق خطة إستراتيجية وأصبحنا محل إشادة دولية

وتابع: "بطولة الرياض الدولية الحالية تأتي ضمن مساعي الاتحاد للوقوف على الاستعدادات لكأس العالم لقفز الحواجز والترويض التي نستضيفها هنا في أبريل عام 2024، حيث تعد أول بطولة تُقام في المملكة داخل صالة مغلقة، وأصبح لدى الفرسان عديدٌ من الخبرات من خلال مشاركاتهم في البطولات واحتكاكهم بنخبة فرسان العالم التي ينظّمها الاتحاد، وهذه تعد أحد المكتسبات الكبيرة".