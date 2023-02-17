رئيس اللجان الفنية باتحاد الفروسية: نعمل وفق خطة إستراتيجية وأصبحنا محل إشادة دولية

شدّد رئيس اللجان الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية علي السهلي؛ على أن البطولات الدولية التي تستضيفها المملكة تنال استحسان ممثلي الاتحاد الدولي للفروسية FEI بسبب تطبيق المعايير العالمية، إضافة الى مستوى التنظيم المميز.
وقال: "نعمل في الاتحاد السعودي للفروسية وفق خطة إستراتيجية تحت متابعة وإشراف الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وهذا ما نراه الآن، أقرب مثال على ذلك تأهل المنتخب السعودي للفروسية لنهائيات كأس الأمم في برشلونة فيما يتعلق برياضة قفز الحواجز، أيضاً تأهلنا لكأس العالم في التقاط الأوتاد ورماية السهام من على ظهر الخيل، ولله الحمد، وذلك خلال الشهرين الماضيين، وهذا ما يعطي مؤشراً إلى أن الاتحاد يسير وفق الإستراتيجية المعتمدة".
وأضاف "استطعنا -بحمد الله- تحقيق بعضٍ من أهدافنا، وهذا نتيجة دعم القيادة الرشيدة -أيّدها الله- الذي نتج عنه دعم المنتخبات الوطنية كافة، والتجهيزات كافة، إضافة إلى الاستضافات".
وتابع: "بطولة الرياض الدولية الحالية تأتي ضمن مساعي الاتحاد للوقوف على الاستعدادات لكأس العالم لقفز الحواجز والترويض التي نستضيفها هنا في أبريل عام 2024، حيث تعد أول بطولة تُقام في المملكة داخل صالة مغلقة، وأصبح لدى الفرسان عديدٌ من الخبرات من خلال مشاركاتهم في البطولات واحتكاكهم بنخبة فرسان العالم التي ينظّمها الاتحاد، وهذه تعد أحد المكتسبات الكبيرة".