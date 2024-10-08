بالفيديو.. "العقل" لـ"سبق": جاهز لنزال عالمي في موسم الرياض.. وأفتخر بتمثيل بلادي السعودية

كما عبَّر جاي أوبتايا، الذي سيكون من أبرز المشاركين في فعاليات “IV CROWN SHOWDOWN” لـ"سبق" عن سعادته وفخره بالمشاركة والوجود في السعودية، وأن يكون جزءًا من "موسم الرياض"، هذا الحدث العالمي الكبير.. متوجهًا بالتحية للمملكة ولهيئة الترفيه، ورئيسها المستشار تركي آل الشيخ.