بالفيديو.. "العقل" لـ"سبق": جاهز لنزال عالمي في موسم الرياض.. وأفتخر بتمثيل بلادي السعودية
أكد الملاكم السعودي الشاب محمد العقل في تصريح إلى صحيفة "سبق" استعداده الكامل لخوض نزاله المرتقب ضد المكسيكي خيسوس غونزاليس في وزن الويلتر، ضمن فعاليات حفل افتتاح النسخة الخامسة من موسم الرياض لعام 2024، الذي سيقام يوم السبت المقبل.
وقال العقل على هامش "ليلة الاستقبال الكبير": "أنا مستعد بالفعل، وقد كنت أتدرب منذ أكثر من عام استعدادًا لهذا النزال".
وأعرب عن سعادته وفخره بتمثيل بلده السعودية في هذا الحدث الضخم، واصفًا مشاعره بأنها "لحظة رائعة"، مؤكدًا أن نزاله الأول في الرياض يُعدُّ مصدر فخر واعتزاز كبير له.
كما عبَّر جاي أوبتايا، الذي سيكون من أبرز المشاركين في فعاليات “IV CROWN SHOWDOWN” لـ"سبق" عن سعادته وفخره بالمشاركة والوجود في السعودية، وأن يكون جزءًا من "موسم الرياض"، هذا الحدث العالمي الكبير.. متوجهًا بالتحية للمملكة ولهيئة الترفيه، ورئيسها المستشار تركي آل الشيخ.
وسيخوض أوبتايا نزالاً قويًّا أمام الملاكم البريطاني جاك ماسي في وزن الطراد (Cruiserweight).
ويُعدُّ هذا النزال واحدًا من سلسلة مواجهات قوية ومثيرة في حفل الافتتاح، الذي يترقبه عشاق الملاكمة من مختلف أنحاء العالم.
ويأتي هذا الحدث ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي أصبح واحدًا من أبرز الأحداث العالمية في مجال الترفيه والرياضة.
ومن المتوقع أن يشهد الحضور تحديات كبيرة بين نخبة من أفضل الملاكمين في العالم.
وشهد “Grand Arrival” الخاص بالملاكمين أمس الثلاثاء حضورًا إعلاميًّا كبيرًا من وسائل إعلام محلية وأجنبية تحضيرًا لانطلاق موسم الرياض بنسخته الخامسة.
وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، قد أعلن النزال المنتظر في حفل افتتاح النسخة الخامسة من موسم الرياض لعام 2024 بعنوان «IV CROWN SHOWDOWN»، الذي ينظم السبت المقبل 12 أكتوبر الجاري، وسيكون بمنزلة نقطة انطلاق لموسم حافل بالفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تضع الرياض في صدارة المشهد العالمي.
وسيجمع «IV CROWN SHOWDOWN» بين اثنين من عمالقة الوزن الثقيل الخفيف، هم الروسي أرتور بيتربيف، المعروف بقوته الساحقة وسجله المليء بالانتصارات بالضربة القاضية، ومواطنه ديميتري بيفول، الذي يعد من أكثر الملاكمين تكتيكًا وذكاء في هذا الوزن.
وهذه المواجهة ليست مجرد نزال على الألقاب، بل هي معركة لإثبات التفوق في فئة الوزن الثقيل الخفيف على مستوى العالم.
وإلى جانب هذا النزال الرئيسي سيشهد الحدث سلسلة من النزالات المثيرة التي تضم نخبة من الأبطال العالميين في مختلف الأوزان.
ففي وزن السوبر فيذر «وزن الريشة الممتاز» سيتواجه الأمريكي شاكور ستيفنسون مع الويلزي جو كوردينا. وفي وزن المتوسط يتحدى البريطاني كريس يوبانك جونيور، صاحب الـ 18 ضربة قاضية، البولندي كاميل سزيريميتا، في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة.
أما وزن الثقيل فسيكون الجمهور فيه على موعد مع مواجهة بريطانية بين فابيو ووردلي وفريزر كلارك، وكلاهما يسعى إلى إثبات جدارته في حلبة الرياض.
أما وزن الكروزير «الطراد» فسيلعب فيه الأسترالي جاي أوبتايا، الذي سبق أن فاز بالضربة القاضية ضمن نزال «حلبة النار» ديسمبر الماضي، مع البريطاني جاك ماسي في نزال يترقبه الكثيرون؛ لما يحمله من قوة وتنافسية.
وفي النزالات الأخرى سيتنافس البريطاني بن ويتاكر، الذي فاز بالميدالية الفضية في أولمبياد 2020، مع مواطنه ليام كاميرون في وزن الخفيف الثقيل، بينما تحضر للمرة الأولى مواجهة نسائية على حلبة ملاكمة موسم الرياض عندما تُنازل الأسترالية سكاي نيكولسون البريطانية رافين تشابمان في مواجهة ضمن وزن الريشة.
وسيشهد الجمهور أيضًا نزالاً مهمًّا خاصًّا بين السعودي محمد العقل والمكسيكي خيسوس جونزاليس في وزن الويلتر؛ ما يضفي طابعًا مميزًا ووطنيًّا على هذا الحدث العالمي.
ويعد «IV CROWN SHOWDOWN» جزءًا من موسم الرياض الذي أصبح له مكانة كبرى كوجهة ترفيهية عالمية.