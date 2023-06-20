رسميًّا.. كانتي اتحادي

ولم يكشف النادي عن تفاصيل الصفقة، فيما ذكرت تقارير أن عقد الدولي الفرنسي سيمتد لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم واحد إضافي. وسيحصل اللاعب على راتب قدره 100 مليون يورو لكل موسم.