رسميًّا.. كانتي اتحادي

أعلنت إدارة نادي الاتحاد التعاقد رسميًّا مع الفرنسي نجولو كانتي، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ونشر النادي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر فيه النجم الفرنسي وهو يؤكد انضمامه لفريق الاتحاد قائلاً: "لا تستمعوا للأخبار الكاذبة.. أنا نمر الآن". وأرفق النادي مع الفيديو عبارة: "لا تصدق الشائعات.. كانتي اتحادي".
ولم يكشف النادي عن تفاصيل الصفقة، فيما ذكرت تقارير أن عقد الدولي الفرنسي سيمتد لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم واحد إضافي. وسيحصل اللاعب على راتب قدره 100 مليون يورو لكل موسم.
وبذلك سيكون كانتي ثاني النجوم العالميين المنضمين للاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية بعد مواطنه المهاجم كريم بنزيمة.