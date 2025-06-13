شاهد.. اللجنة المنظمة لبطولة الكأس الذهبية تجتمع ببعثة "الأخضر" في سان دييغو

ورحّبت اللجنة، في مستهل الاجتماع، ببعثة "الأخضر" بمناسبة مشاركتها الأولى في البطولة، متمنيةً أن تكون نسخةً مميزة بمشاركة المنتخب السعودي. وخلال الاجتماع، تم تسليم قائد المنتخب الوطني "حسن كادش" درع المشاركة في الكأس الذهبية 2025، كما تم تسليم لاعبي المنتخب ميداليات تذكارية للبطولة.