شاهد.. اللجنة المنظمة لبطولة الكأس الذهبية تجتمع ببعثة "الأخضر" في سان دييغو

اجتمع ممثلو اللجنة المنظمة لبطولة الكأس الذهبية 2025، مساء اليوم الجمعة، ببعثة المنتخب السعودي في مقر إقامتهم بمدينة سان دييغو الأمريكية.
ورحّبت اللجنة، في مستهل الاجتماع، ببعثة "الأخضر" بمناسبة مشاركتها الأولى في البطولة، متمنيةً أن تكون نسخةً مميزة بمشاركة المنتخب السعودي. وخلال الاجتماع، تم تسليم قائد المنتخب الوطني "حسن كادش" درع المشاركة في الكأس الذهبية 2025، كما تم تسليم لاعبي المنتخب ميداليات تذكارية للبطولة.
عقب ذلك، عُقدت ورشة عمل للاعبين برفقة الأجهزة الإدارية والفنية والطبية، وتركزت على الجوانب التحكيمية واللوائح المتبعة في البطولة.