الاتحاد السعودي يستضيف الاجتماع الثالث للجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيستضيف خلال الفترة القادمة العديد من الفعاليات الآسيوية الكبرى، على رأسها حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي سيقام في مركز الملك فهد الثقافي يوم الخميس المقبل 16 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى مؤتمر الحلم الآسيوي، واجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، ومؤتمر الأمناء العامين بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي تستضيفه السعودية للمرة الثانية.