سيطرة سعودية على "سباق الهجانة".. والجزائرية ريم البلوشي تخطف شوط السيدات

توَّج نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن محمد بن حماد البلوي، برفقة رئيس منظمة "سبورت أكورد" إيفو فيرياني، اليوم الجمعة الهجانة أصحاب المراكز الأولى في سباق الهجانة للراكب البشري للرجال والنساء، ضمن النسخة السادسة من مهرجان ولي العهد للهجن في مرحلته النهائية، الذي انطلق في العاشر من أغسطس الماضي بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن.