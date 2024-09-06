سيطرة سعودية على "سباق الهجانة".. والجزائرية ريم البلوشي تخطف شوط السيدات
توَّج نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن محمد بن حماد البلوي، برفقة رئيس منظمة "سبورت أكورد" إيفو فيرياني، اليوم الجمعة الهجانة أصحاب المراكز الأولى في سباق الهجانة للراكب البشري للرجال والنساء، ضمن النسخة السادسة من مهرجان ولي العهد للهجن في مرحلته النهائية، الذي انطلق في العاشر من أغسطس الماضي بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن.
وفي التفاصيل، حسم الهجان سالم علي القحطاني مع مطيته "العابر" لقب الشوط الأول "الرئيسي"، بتوقيت بلغ 7:19.753 دقيقة، فيما حل ثانيًا الهجان ياسر مصلح العطوي مع مطيته "الجذاب"، وجاء ثالثًا الهجان نايف سليم الجهني مع مطيته "منادي".
وخطف الهجان أحمد سلامة الجهني مع مطيته "الشاهينية" لقب الشوط الثاني "الرئيسي" بتوقيت بلغ 7:23.551 دقيقة، وحل ثانيًا الهجان أحمد حماد العمراني مع مطيته "جوري"، وثالثًا الهجان رياض محمد عياد مع مطيته "عزاوي".
ونجح الهجان نواف عطا الله الحبيشي مع مطيته "ضرغام" في حسم لقب الشوط الثالث، والهجان صالح إبراهيم الحويطي مع مطيته "شخصية" في حسم لقب الشوط الرابع بزمن 7:43.081 دقيقة، والهجان عبدالعزيز محمد المري مع مطيته "زيجار" لقب الشوط الخامس بتوقيت بلغ 7:14.530 دقيقة.
وفي الشوط السادس المخصص للسيدات نجحت الهجانة الجزائرية ريم البلوشي مع مطيتها "الصداوي" في حسم لقب الشوط السادس (الأخير) بتوقيت بلغ 3:44.899 دقيقة، وحلت الهجانة السعودية خلود عبدالله الشمري مع مطيتها "بشار" ثانيًا، والهجانة الفلسطينية سلمى سرور مع مطيتها "الفارس" ثالثًا.
وشارك في أشواط "سباق الهجانة" 126 هجانًا وهجانة في 6 أشواط من 18 دولة، 5 أشواط فيها للرجال (100 هجان)، مسافة كل شوط (4 كلم)، والشوط السادس مخصص للنساء (26 هجانة)، بمسافة (2 كم)، وبمجموع جوائز تبلغ 930 ألف ريال.
ويهدف المهرجان إلى تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن، وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والعالمية، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية؛ بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصل الموروث الوطني، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.