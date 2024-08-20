كأس العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة الرياض.. فريق Team Falcons السعودي يحسم سباق اللقب

وتمكّن فريق Team Falcons من حسم الصدارة بعد أدائه الرائع في العديد من البطولات، ولعل أبرزها بطولتا Call of Duty Warzone و Freefire اللتين أسهمتا بأكثرية النقاط. ويشهد المركز الثاني تنافسًا كبيرًا بين فريقيْ Team Liquid وT1، مع أفضليةٍ لفريق Team Liquid الذي توِّج ببطولة StarCraft II مساء أمس الأحد، بعد تفوُّق لاعبه الفرنسي Clem على اللاعب الفنلندي Serral، ليحصل على مبلغ 400,000 دولار ودرع البطولة، بجانب 1000 نقطةٍ أوصلت الفريق إلى مجموع 2545 نقطة.