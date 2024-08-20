كأس العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة الرياض.. فريق Team Falcons السعودي يحسم سباق اللقب

شهد الأسبوع السابع من كأس العالم للرياضات الإلكترونية -الحدث الأضخم في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية- حسم فريق Team Falcons السعودي السباق مبكرًا وبفارقٍ كبيرٍ عن أقرب منافسيه، فيما شهدنا اختتام منافسات ألعاب StarCraft II و Call of Duty: Modern Warfare III و EA FC 24 في بوليفارد رياض سيتي.
وتمكّن فريق Team Falcons من حسم الصدارة بعد أدائه الرائع في العديد من البطولات، ولعل أبرزها بطولتا Call of Duty Warzone و Freefire اللتين أسهمتا بأكثرية النقاط. ويشهد المركز الثاني تنافسًا كبيرًا بين فريقيْ Team Liquid وT1، مع أفضليةٍ لفريق Team Liquid الذي توِّج ببطولة StarCraft II مساء أمس الأحد، بعد تفوُّق لاعبه الفرنسي Clem على اللاعب الفنلندي Serral، ليحصل على مبلغ 400,000 دولار ودرع البطولة، بجانب 1000 نقطةٍ أوصلت الفريق إلى مجموع 2545 نقطة.
كما شهدت منافسات الأمس فوز فريق Atlanta FaZe ببطولة Call of Duty: Modern Warfare III بعد مباراة كبيرة ضد فريق 100 Thieves، فيما ظفر فريق Luna Galaxy ببطولة EA FC 24 بعد الأداء الرائع الذي قدمه لاعبه البرتغالي JAfonso في النهائي الكبير.
ويُسدل الستار على كأس العالم للرياضات الإلكترونية وأحداثه الحماسية التي امتدت على مدى ثمانية أسابيع من المنافسات، باحتفال ضخم في موقع تم تصميمه خصيصًا للحفل، حيث يرتقي إلى مستوى الحدث التاريخي ويحتفي بجهود المساهمين في نجاحه. وسيشهد الحفل الختامي تتويج النادي الفائز بلقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديمه لأجواء احتفالية مميزة تتنوع بين عروض الألعاب النارية، وطائرات الدرون، والموسيقى الحية.