التعاون يعلن غياب مدافعه "وليد الأحمد" عن لقاء الرياض

ويخوض فريق التعاون مواجهة، اليوم الجمعة، أمام نظيره فريق الرياض على ملعب نادي التعاون؛ بهدف تحقيق النقاط الثلاث لانتزاع المركز الثالث، في حال سقوط أو تعثر الأهلي ثالث الترتيب، غدًا، أمام الشباب.