"درع الفهد" و"باور أوف بيوتي" يفوزان بكأسي إمارة عسير وجامعة الملك خالد

اختتم -مساء اليوم السبت- الحفل السابع والثمانون من موسم نادي سباقات الخيل، في ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية؛ متضمنًا أحد عشر شوطًا متنوعة المسافات والتصنيفات، لمختلف أعمار الخيل على المضمار الرملي والعشبي، بمجموع جوائز تجاوز المليون ريال.
وتضمن الحفل شوطين رئيسية، مفتوحة الدرجات، حملت اسم "كأس إمارة عسير" و"كأس جامعة الملك خالد" وبلغت جائزة كل منهما 150 ألف ريال، خصص كأس الإمارة لأفراس وجياد الثلاث سنوات، أما كأس الجامعة فخصص لأفراس وجياد الأربع سنوات فأكثر.
وتوج حصان الثلاث سنوات "درع الفهد" لمالكه فهد عبد العزيز الجبر، بكأس إمارة عسير، تحت قيادة المدرب عبد الله الحمد، مع خياله أحمد الطيار، محققًا مسافة 1400 متر، في زمن قدره 1:27.22 دقيقة، على المضمار الرملي.
وتجاوز "درع الفهد" الجواد "أبو جنا" الذي حل ثانيًا برفقة خالد الميموني، بينما جاء في المركز الثالث الجواد "مستر فيكتور" بقيادة الخيال محمد الدهام، وسلّم الجائزة للفائزين سعادة محافظ تثليث محمد بن سعيد بن جزوا.
فيما فاز حصان الأربع السنوات "باور أوف بيوتي" لسلطان عايد ضيف الله الدلبحي، بجائزة كأس جامعة الملك خالد، بقيادة الخيال عبدالعزيز محمد الموسى، بقيادة المدرب عبد الله منيف، محققًا مسافة 1400 متر، في زمن قدره 1:25.32 دقيقة، على المضمار الرملي.
وحلّ في المركز الثاني الجواد "قرقاش" مع الخيّال أصيل السرحاني، تلاه "سهم البيرق" في المركز الثالث مع الخيال "أليكسس مورينو"، وسلّم الجائزة للفائزين الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية.