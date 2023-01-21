"درع الفهد" و"باور أوف بيوتي" يفوزان بكأسي إمارة عسير وجامعة الملك خالد

اختتم -مساء اليوم السبت- الحفل السابع والثمانون من موسم نادي سباقات الخيل، في ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية؛ متضمنًا أحد عشر شوطًا متنوعة المسافات والتصنيفات، لمختلف أعمار الخيل على المضمار الرملي والعشبي، بمجموع جوائز تجاوز المليون ريال.