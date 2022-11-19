"دياز": مباراة السعودية والأرجنتين يُنتظر منها الكثير.. والأخضر فريق تنافسي للغاية

وعن توقعاته لمواجهة السعودية مع منتخب بلاده قال: "سيلعب فيها الجانب النفسي دورًا كبيرًا. ومشاركة المملكة العربية السعودية في المونديال هو شيء مهم جدًّا، وكذلك مواجهة فريق يعتبر أحد أفضل الفرق في العالم، وهو الأرجنتين؛ وبالتالي ستكون مباراة معقدة للطرفين، بالنسبة للأرجنتين بسبب ترتيب المجموعة، وبالنسبة للمملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم؛ ولهذا السبب يعلمون أنهم يجب أن يلعبوا بشكل جيد".