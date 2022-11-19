"دياز": مباراة السعودية والأرجنتين يُنتظر منها الكثير.. والأخضر فريق تنافسي للغاية

أكد رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، أن مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022 هي مباراة يُنتظر منها الكثير بسبب اللعب لأجل ترتيب المجموعة، متمنيًا حظًّا جيدًا لكل لاعبي الأخضر في مشوارهم بالبطولة.
وجاء حديث المدرب الأرجنتيني عبر الحساب الرسمي لنادي الهلال في "تويتر" عن توقعه لمواجهة الأخضر السعودي مع منتخب بلاده في كأس العالم، وعن توقعه لنتائج مباريات المنتخب السعودي في دور المجموعات.
وأضاف: "يجب على لاعبي المنتخب السعودي أن يشعروا بالفخر للمشاركة في بطولة بهذا القدر من الأهمية. وبالنسبة للبلد فمن المهم جدًّا أن تتطور كرة القدم فيها هكذا. وهم فريق تنافسي للغاية".
وعن توقعاته لمواجهة السعودية مع منتخب بلاده قال: "سيلعب فيها الجانب النفسي دورًا كبيرًا. ومشاركة المملكة العربية السعودية في المونديال هو شيء مهم جدًّا، وكذلك مواجهة فريق يعتبر أحد أفضل الفرق في العالم، وهو الأرجنتين؛ وبالتالي ستكون مباراة معقدة للطرفين، بالنسبة للأرجنتين بسبب ترتيب المجموعة، وبالنسبة للمملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم؛ ولهذا السبب يعلمون أنهم يجب أن يلعبوا بشكل جيد".
وأردف: "بالنسبة لي سيعجبني أن تتعادل السعودية مع الأرجنتين، وتفوز على بولندا، وتتعادل مع المكسيك. وبهذه الطريقة سيتمكن المنتخب السعودي من التأهل للدور الثاني".