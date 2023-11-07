نيوكاسل يسقط في موقعة دورتموند.. و شاختار دونيتسك يفاجئ برشلونة

تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، أمس الثلاثاء، في مباراة احتضنها ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
هدفا الفريق الألماني سجلهما الثنائي نيكلاس فولكروج وجوليان براندت في الدقيقتين 26 و79 من زمن المباراة.
وسيلتقي في المباراة الثانية من ذات المجموعة ميلان الإيطالي على ملعبه "سان سيرو" مع فريق باريس سان جيرمان وذلك في وقت لاحق من الليلة.
بهذه النتيجة خطف بوروسيا دورتموند الصدارة مؤقتاً من باريس سان جيرمان بوصوله للنقطة 7 فيما احتل نيوكاسل المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
و حقق شاختار دونيتسك الأوكراني مفاجأة كبيرة بتغلبه على ضيفه برشلونة الإسباني بهدف دون مقابل الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
يدين الفريق الأوكراني بالفضل إلى لاعبه دانيلو سيكان بإحراز هدف فريقه في الدقيقة 40 من عمر المباراة التي جرت في هامبورغ.
يشار إلى أن برشلونة كان بحاجة للفوز أو التعادل من أجل ضمان تأهله إلى ثمن النهائي وهذه الهزيمة الأولى للنادي الكتالوني منذ انطلاق دور المجموعات
بهذه النتيجة تجمد رصيد برشلونة عند 9 نقاط في الصدارة في حين رفع شاختار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث وأحيا آماله في التأهل.