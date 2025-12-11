الاتحاد الدولي: "كنو" رجل مباراة السعودية وفلسطين.. ورأسيته تحسم التأهل لنصف نهائي كأس العرب

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم لاعب المنتخب السعودي محمد كنو كـ"رجل المباراة" في المواجهة التي جمعت الأخضر بنظيره الفلسطيني، والتي انتهت بتأهل السعودية إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب لوسيل ضمن الدور ربع النهائي.