رياضة

الاتحاد الدولي: "كنو" رجل مباراة السعودية وفلسطين.. ورأسيته تحسم التأهل لنصف نهائي كأس العرب

الاتحاد الدولي: "كنو" رجل مباراة السعودية وفلسطين.. ورأسيته تحسم التأهل لنصف نهائي كأس العرب
تم النشر في

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم لاعب المنتخب السعودي محمد كنو كـ"رجل المباراة" في المواجهة التي جمعت الأخضر بنظيره الفلسطيني، والتي انتهت بتأهل السعودية إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب لوسيل ضمن الدور ربع النهائي.

وانتهت الأشواط الأساسية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، قبل أن يحسم كنو المواجهة برأسية جميلة في الشوط الإضافي الثاني، مانحًا الأخضر بطاقة العبور إلى دور نصف النهائي.

ويلتقي المنتخب السعودي في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة العراق والأردن.

المنتخب السعودي
كأس العرب
الاتحاد الدولي لكرة القدم
منتخب فلسطين
محمد كنو
بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org