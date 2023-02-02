بمشاركة 120 لاعبًا من النخبة.. انطلاق بطولة السعودية الدولية للجولف برابغ

وتعد هذه البطولة أحد أكبر بطولات الجولة الآسيوية في روزنامة موسم 2023، حيث سيتنافس اللاعبون على مدى أربعة أيام على الظفر بلقب البطولة ومجموع جوائز تبلغ 5 ملايين دولار، بمشاركة ما يقارب 120 لاعبًا من نُخبة لاعبي الجولف وأفضل المواهب في الجولة الآسيوية والفائزين بالبطولات الكبرى، من بينهم المحترفون السعوديون عثمان الملا، وفيصل سلهب، وسعود الشريف.