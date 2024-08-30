الشباب يدخل سباق المنافسة للتعاقد مع سيرجيو راموس

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن النصر أبدى اهتمامًا كبيرًا براموس؛ إذ زعمت أن اللاعب سيجتمع مجددًا مع صديقه رونالدو، الذي اجتمع معه سابقًا في ريال مدريد.