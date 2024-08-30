الشباب يدخل سباق المنافسة للتعاقد مع سيرجيو راموس

كشفت تقارير صحفية أن الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد السابق، في طريقه إلى الانضمام إلى صفوف نادي الشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب ما أفاد به الصحفي "جيانلويجي لونجاري" فإن مسؤولي الشباب ينتظرون الآن موافقة الرابطة لصياغة العرض التعاقدي المقدم لسيرجيو راموس من أجل ضمه بالميركاتو الصيفي الجاري.
وكان اللاعب الإسباني قريبًا خلال الأيام الماضية من الانتقال إلى صفوف العروبة السعودي قبل أن يدخل الشباب في سباق المنافسة.
فيما ذكرت تقارير أخرى أن سيرجيو راموس على بُعد خطوة واحدة من الشباب، ولكن إدارة العروبة لن تستسلم للحصول على خدمات المدافع الإسباني.
وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن النصر أبدى اهتمامًا كبيرًا براموس؛ إذ زعمت أن اللاعب سيجتمع مجددًا مع صديقه رونالدو، الذي اجتمع معه سابقًا في ريال مدريد.
وأعلن نادي إشبيلية خلال هذا الصيف رحيل راموس (38 عامًا) عن الفريق بناء على رغبة اللاعب، الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من باريس سان جيرمان.
وسبق أن حاول الاتحاد التعاقد مع راموس في أغسطس الماضي؛ إذ قدم له عقدًا بلغت قيمته نحو 20 مليون يورو في السنة.