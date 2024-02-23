الاتحاد يطرح تذاكر مواجهته مع الوحدة

بعد غياب، يعود الاتحاد لخوض مبارياته في المنافسات المحلية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" عندما يلتقي فريق الوحدة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين (جولة يوم التأسيس) من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الاثنين 26 فبراير 2024م.
مباراة يحضر فيها التنافس التاريخي بين الناديين الشقيقين الذي يمتد لعقود من الزمن استمتعت خلاله الجماهير بمبارياتهما، والتي تقام في أجواء مدينة جدة في هذه الأيام من العام.
و ينطلق اللقاء عند الساعة الثامنة مساءً، وتفتح أبواب المدينة الرياضية عند الساعة الرابعة عصراً، وستكون منطقة المشجعين على أهبة الاستعداد من خلال فعاليات متنوعة ومثيرة.
و طرحت إدارة النادي تذاكر المباراة أمام الجماهير، بثلاث فئات مختلفة تبدأ الأسعار من 15 ريالاً للفئة الموحدة، و200 ريال، و300 ريال.