الاتحاد يطرح تذاكر مواجهته مع الوحدة

بعد غياب، يعود الاتحاد لخوض مبارياته في المنافسات المحلية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة" عندما يلتقي فريق الوحدة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين (جولة يوم التأسيس) من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الاثنين 26 فبراير 2024م.