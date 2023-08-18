النصر يستعد لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو للتعاقد مع أوتافيو لاعب بورتو

كشفت صحيفة "Record" البرتغالية عن تقديم النصر لعرض ضخم للتعاقد مع البرتغالي أوتافيو إدميسلون دا سيلفا، لاعب بورتو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ووفقًا للصحيفة البرتغالية فإن النصر سيقدم عرضًا لنادي بورتو بقيمة 60 مليون يورو، لمدة 3 مواسم براتب يصل إلى 3 أضعاف راتبه الحالي مع بورتو .
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النصر يضعون اللمسات الأخيرة، قبل تقديم العرض لإتمام التعاقد من اللاعب البرتغالي بالموسم الجديد.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية سابقة أن رونالدو اتصل بوكلاء اللاعب شخصيًا لمحاولة إقناعه، كما ذكرت أن إدارة بورتو ترغب في الحصول على 60 مليونًا شرطًا للسماح للاعب بالرحيل عن الفريق .
وينتهي عقد أوتافيو إدميسلون البالغ من العمر 28 عامًا مع بورتو في يونيو 2025، وكان قد انضم إليه في يونيو 2016، قادمًا من فيتوريا غيماريش البرتغالي، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب نحو 35 مليون يورو .