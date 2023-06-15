متوقعًا قدوم العديد من لاعبي أوروبا للسعودية.. "رونالدو" يكشف سر احتفالية "سيووو" المميزة بعد إحراز الأهداف

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أخيرًا عن السر وراء احتفاليته الأيقونية، بعد أن تحولت إلى "ظاهرة عالمية".
وحسب موقع "الحرة"، قال عميد المنتخب البرتغالي في حديثه مع صحيفة "لايف سكور": إن كلمة "سيوو" تعني ببساطة "نعم" بالبرتغالية، لكن القصد قولها بقوة.
وصرح "رونالدو" بأن هذه الاحتفالية "أصبحت ظاهرة عالمية"، مضيفًا: "أحب عندما أرى الآخرين يقلدونها، أو عندما أتوصل بمقاطع فيديو لأطفال أو أشخاص في رياضات أخرى يرددونها".
وعند تسجيله الأهداف، اعتاد "رونالدو" الجري نحو زاوية الملعب، والقفز عاليًا، قبل أن يصيح: "سيووو" بصوت عالٍ ومعبر.
وتعوّد "رونالدو" الاحتفال بهذه الطريقة الخاصة، منذ عام 2014، بعد تسجيله هدفًا مع فريقه السابق ريال مدريد في مباراة ودية ضد تشلسي، بالولايات المتحدة.
وانتقل نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق إلى نادي النصر السعودي بداية العام الجاري، وقال خلال الحوار: إنه "متحمس لمستقبل كرة القدم في المملكة، خاصة مع وصول لاعبين مثل كريم بنزيمة ونغولو كانتي".
وأضاف: "لم يفاجئني ذلك، ولكنه يجعلني سعيدًا حقًا برؤية الناس من جميع أنحاء العالم يشاهدون الآن دوري المحترفين السعودي".
وتابع: "أعتقد أن الدوري سيستمر في التطور، وسيأتي العديد من اللاعبين من الدوريات الأوروبية للعب هنا".