متوقعًا قدوم العديد من لاعبي أوروبا للسعودية.. "رونالدو" يكشف سر احتفالية "سيووو" المميزة بعد إحراز الأهداف

وتعوّد "رونالدو" الاحتفال بهذه الطريقة الخاصة، منذ عام 2014، بعد تسجيله هدفًا مع فريقه السابق ريال مدريد في مباراة ودية ضد تشلسي، بالولايات المتحدة.