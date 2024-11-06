نهائيات رابطة محترفات التنس في الرياض: "شينغ كينوين" تعبر.. و"سابالينكا" تخسر

شهدت منافسات نهائيات رابطة محترفات التنس أمس الأربعاء لقاءات حاسمة في فئتَيْ "الفردي" و"الزوجي؛ إذ تمكنت الصينية شينغ كينوين من خطف بطاقة التأهل الثانية إلى الدور نصف النهائي بعد فوزها على الإيطالية جاسمين باوليني بمجموعتَيْن دون رد، ضمن مباريات "الفردي" عن المجموعة "الأرجوانية"، التي شهدت تفوقًا لكينوين بالإرسالات الساحقة، فيما حققت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا فوزًا ثمينًا على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميًّا، بواقع مجموعتين مقابل مجموعة، على الرغم من مغادرتها البطولة؛ ليكتمل عقد المتأهلين في هذه المجموعة بعبور كل من سابالينكا وكينوين.