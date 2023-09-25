هدف لاعب النصر "تاليسكا" الأجمل في الجولة السابعة من دوري روشن

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن عبر منصة "إكس"، عن أجمل هدف بالجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، بحسب اختيارات الفريق الفني للرابطة.
وحصل هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر على أفضل هدف في الجولة السابعة من منافسات دوري روشن، الذي سجله أمام الأهلي في اللقاء الذي انتهى بفوز النصر بنتيجة (4/3).
واختارت الجماهير هدف تاليسكا كأفضل هدف بالجولة بعد حصوله على نسبة تصويت بلغت 55%، والذي كان يتنافس مع هدف الفرنسي نغولو كانتي لاعب الاتحاد أمام الفتح والذي حصل على تصويت بلغ 43%، في اللقاء الذي انتهى بفوز الاتحاد بنتيجة (2/1).
وتفوق أيضاً هدف تاليسكا على هدف الروماني نيكولاي ستانشيو لاعب ضمك الذي حصل على تصويت بلغ 3%، في مباراة الفريق أمام الهلال، والتي انتهت بتعادل الفريقين (1/1).