هدف لاعب النصر "تاليسكا" الأجمل في الجولة السابعة من دوري روشن

وحصل هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر على أفضل هدف في الجولة السابعة من منافسات دوري روشن، الذي سجله أمام الأهلي في اللقاء الذي انتهى بفوز النصر بنتيجة (4/3).