في بطولة السعودية المفتوحة للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.. المشاركة العربية تُقَدم ظهورًا مميزًا

وكان الاتحاد العربي للجولف الذي تربطه شراكة استراتيجية مع جولف السعودية في هذه البطولة قد وجه الدعوة إلى 12 لاعب من الدول العربية المجاورة للمنافسة في الرياض هذا الأسبوع، كجزء من جهودهم لتنمية الرياضة في المنطقة؛ حيث كان المغربي عثمان روزي، الذي يحتل حاليًا المركز 40، سعيدًا بإظهار قدرته في جولة آسيوية قوية.