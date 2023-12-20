المنتخب اليمني يتوج بلقب اتحاد غرب آسيا .. على حساب شقيقه السعودي

توج المنتخب اليمني للناشئين لكرة القدم ، بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين 2023 (النسخة العاشرة)، وذلك بعد أن كسب شقيقه السعودي من خلال ركلات الترجيح ، بعد أن انتهت الأشواط الأصلية بالتعادل 1/1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مجمع السعادة الرياضية بصلالة العمانية، بقيادة الحكم البحريني حسين الشويخ.