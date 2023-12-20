رياضة

المنتخب اليمني يتوج بلقب اتحاد غرب آسيا .. على حساب شقيقه السعودي

وسط الظروف الصعبة صغار اليمن ينثروا الفرح
المنتخب اليمني يتوج بلقب اتحاد غرب آسيا .. على حساب شقيقه السعودي

توج المنتخب اليمني للناشئين لكرة القدم ، بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين 2023 (النسخة العاشرة)، وذلك بعد أن كسب شقيقه السعودي من خلال ركلات الترجيح ، بعد أن انتهت الأشواط الأصلية بالتعادل 1/1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مجمع السعادة الرياضية بصلالة العمانية، بقيادة الحكم البحريني حسين الشويخ.

هدف المنتخب اليمني سجله اللاعب عبد الرحمن الخضر ( د11) من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عادل النتيجة للأخضر السعودي اللاعب عبد الرحمن سفياني ( د76) .

وابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب اليمني بنتيجة 3/2 ليتوج باللقب الآسيوي.

المنتخب اليمني

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