النصر لمصالحة جماهيره أمام الفيحاء.. والأهلي يخشى مصيدة الفتح

في المباراة الأولى يواجه الأهلي نظيره الفتح، بحثًا عن مواصلة الانتصارات بعدما استهل موسمه بالفوز على العروبة 2-0، فيما يسعى الفتح في أول مباراة يخوضها على ملعبه هذا الموسم لتحقيق فوز يعوض به خسارته أمام القادسية بثلاثية في الجولة الأولى.