النصر لمصالحة جماهيره أمام الفيحاء.. والأهلي يخشى مصيدة الفتح

تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية لدوري روشن بثلاث مواجهات مرتقبة.
في المباراة الأولى يواجه الأهلي نظيره الفتح، بحثًا عن مواصلة الانتصارات بعدما استهل موسمه بالفوز على العروبة 2-0، فيما يسعى الفتح في أول مباراة يخوضها على ملعبه هذا الموسم لتحقيق فوز يعوض به خسارته أمام القادسية بثلاثية في الجولة الأولى.
ويلتقي النصر نظيره الفيحاء، في بريدة، من أجل تعويض تعثره في الجولة الأولى بالتعادل 1-1 على أرضه أمام الرائد.
ويحتل فريق النصر المركز العاشر برصيد نقطة واحدة، بينما يوجد الفيحاء في المركز الثاني عشر من دون نقاط.
وفي اللقاء الثالث، يلعب القادسية أمام نظيره الرائد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.
وكان القادسية قد فاز في مباراة الجولة الأولى ليوجد بعدها بين فرق الصدارة برصيد 3 نقاط، بينما تعادل الرائد ليكتفي بنقطة واحدة جعلته في المركز الحادي عشر.