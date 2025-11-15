"الرميان" رئيسًا للاتحاد العربي للجولف لدورة جديدة حتى 2029

جدّدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للجولف ثقتها في ياسر بن عثمان الرميان رئيسًا للاتحاد للدورة الجديدة (2025 - 2029)، وذلك خلال اجتماعها الذي عُقد في الرياض على هامش البطولة العربية للرجال والروّاد، وسط حضور ممثلي الاتحادات العربية وأعضاء المكتب التنفيذي.
واستهلّ الرميان الاجتماع بكلمة رحّب فيها برؤساء وممثلي الاتحادات العربية، مؤكدًا اعتزازه باستضافة المملكة لهذه الاجتماعات المهمة، ومشيرًا إلى ما تحقّق للجولف العربي من تطور في مستوى البطولات والتنظيم خلال العام الماضي نتيجة للمبادرات التطويرية، وفي مقدمتها السلسلة العربية للجولف وبرنامج النخبة للمنح الرياضية.
وألقى الأمين العام للاتحاد العربي للجولف والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف نوح علي رضا كلمة عبّر فيها عن اعتزازه بلقاء ممثلي الاتحادات العربية، مؤكدًا أهمية الاجتماع في تقييم المرحلة الماضية ورسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير اللعبة عربيًا.
وشهدت الجمعية العمومية انتخاب المكتب التنفيذي للدورة الجديدة، وأسفرت النتائج عن تزكية ياسر بن عثمان الرميان رئيسًا للاتحاد حتى عام 2029، وتزكية مصطفى الزين من الجامعة الملكية المغربية للجولف نائبًا أول للرئيس، وانتخاب عادل الفياض من الاتحاد البحريني للجولف نائبًا ثانيًا للرئيس.
وضمّت التشكيلة الجديدة للمكتب التنفيذي كلًا من: فهد النعيمي من الاتحاد القطري للجولف، كريم سلام من الاتحاد اللبناني للجولف، محمد الفتني من الجامعة التونسية للجولف، عمر هشام طلعت من الاتحاد المصري للجولف، فريحان بوشماوي ممثلة مقعد العنصر النسائي، عمر الحسيني من الاتحاد الفلسطيني للجولف، وعبدالله الهاشمي ممثل الاتحاد الآسيوي، وغسان قباني ممثل الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى نوح علي رضا أمينًا عامًا للاتحاد العربي للجولف.
وتجسّد هذه التشكيلة مزيجًا من الخبرات العربية التي تشكل دعمًا مهمًا لمسيرة الاتحاد في المرحلة المقبلة.
وقدّم الأمين العام لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية عبدالعزيز العنزي شرحًا مفصلًا حول آلية الانتخابات وإجراءاتها وفق اللوائح المنظمة.
وأجمع أعضاء الجمعية العمومية على أن تجديد الثقة في ياسر الرميان يأتي تتويجًا للمبادرات النوعية التي قدّمها خلال رئاسته، والتي أسهمت في نقل الجولف العربي إلى آفاق أوسع، سواء عبر تأسيس السلسلة العربية للجولف بنظام تصنيف موحّد، أو إطلاق برنامج النخبة للمنح الرياضية، إضافة إلى المعرض التوثيقي المصاحب للبطولة العربية هذا العام، والذي مثّل خطوة أولى في بناء منظومة متكاملة لحفظ تاريخ الاتحاد العربي للجولف ورصد إنجازاته على مدى خمسة عقود.
واختُتم الاجتماع بتأكيد الاتحادات العربية استمرارها في العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز مبادرات التطوير في مختلف الدول العربية، ودعم خطط الاتحاد الهادفة إلى صناعة بطل عربي عالمي، وتوسيع قاعدة اللعبة، وتعزيز حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية.