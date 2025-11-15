"الرميان" رئيسًا للاتحاد العربي للجولف لدورة جديدة حتى 2029

وضمّت التشكيلة الجديدة للمكتب التنفيذي كلًا من: فهد النعيمي من الاتحاد القطري للجولف، كريم سلام من الاتحاد اللبناني للجولف، محمد الفتني من الجامعة التونسية للجولف، عمر هشام طلعت من الاتحاد المصري للجولف، فريحان بوشماوي ممثلة مقعد العنصر النسائي، عمر الحسيني من الاتحاد الفلسطيني للجولف، وعبدالله الهاشمي ممثل الاتحاد الآسيوي، وغسان قباني ممثل الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى نوح علي رضا أمينًا عامًا للاتحاد العربي للجولف.