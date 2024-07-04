غدًا في الرياض يسدل الستار على منافسات البطولة الآسيوية للسنوكر 2024

يُذكَر أن البطولة الآسيوية استضافتها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 27 يونيو إلى 5 يوليو 2024، وشارك في منافساتها أكثر من 200 لاعب ولاعبة مثلوا 15 دولة آسيوية هي: "السعودية، منغوليا، هونج كونج، الهند، ميانمار، باكستان، سريلانكا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، إيران، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، الإمارات".