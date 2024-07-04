غدًا في الرياض يسدل الستار على منافسات البطولة الآسيوية للسنوكر 2024

يسدل الستار عن منافسات بطولة آسيا للسنوكر 2024، غدًا الجمعة، بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي للبلياردو والسنوكر محمد النعيمي، ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، ويقام الحفل الختامي للبطولة الآسيوية على صالة مركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.
وسيتمّ تتويج أصحاب المراكز الأولى في منافسات "سنوكر 6 كرات فرق، سنوكر 6 كرات للسيدات، البلياردو الإنجليزي للرجال".
وستقام الأدوار النهائية في هذه المنافسات الساعة العاشرة صباحًا من ذات اليوم، على أن تقام النهائيات عند الساعة الثانية ظهرًا.
يُذكَر أن البطولة الآسيوية استضافتها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 27 يونيو إلى 5 يوليو 2024، وشارك في منافساتها أكثر من 200 لاعب ولاعبة مثلوا 15 دولة آسيوية هي: "السعودية، منغوليا، هونج كونج، الهند، ميانمار، باكستان، سريلانكا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، إيران، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، الإمارات".