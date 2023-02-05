"الشويبي" بطلًا لناشئي العرب بلعبة التايكوندو

هنّأ رئيس مجلس إدارة "الاتحاد السعودي للتايكوندو"، اللاعبين واللاعبات المشاركين في منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للتايكواندو المصنفة G1 بتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية، بمجمع زايد الرياضي، تحت إشراف الاتحاد الدولي للتايكوندو، وذلك بمشاركة أكثر من 722 لاعبًا ولاعبة يمثلون 20 دولة عربية. موضحًا أن هذه البطولة تعدّ استعدادًا للمنافسات الدولية القادمة للمساهمة في رفع تصنيف اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية، وكانت حصيلة نادي الفرع 3 ميداليات دولية؛ حيث ذهبت ذهبية وزن 57 للناشئين لبطل العرب اللاعب عبدالمحسن الشويبي، كما ذهبت برونزية وزن ٥٨ درجة أولى إلى اللاعب سلمان بن قن، أما برونزية وزن ٥٣ ناشئين فحصل عليها اللاعب سعود بن رامي.
وتعدّ النسخة الثالثة من البطولة العربية للتايكوندو المصنّفة G1 تحت إشراف الاتحاد الدولي للتايكوندو على مدى يومين، وتوج الأبطال الدكتور أحمد الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكوندو، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتور تشونج وون شوي، والسيد إدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو، والعميد شداد العمري النائب الأول للاتحاد العربي للتايكوندو، ورؤساء الاتحادات العربية المشاركة في البطولة التي دارت رحاها بمجمع زايد الرياضي بدولة الإمارات، بمشاركة 722 لاعبًا ولاعبة يمثلون 20 دولة بالوطن العربي.
تأتي في مقدمتها: الإمارات التي تشارك بأكثر من 100 لاعب ولاعبة، منهم 33 يمثلون المنتخب الوطني، وجاءت حصيلة لاعبي ولاعبات المنتخب السعودي بالإضافة للأندية المشاركة 23 ميدالية متنوعة.
حيث كانت حصيلة منتخبنا السعودي 5 ذهبيات عبر الأبطال: محمد الشويبي ذهبية وزن 80 كبار، خالد الشهراني ذهبية وزن 33 ناشئين، عبدالله المشرف ذهبية وزن 45 شباب، عبدالرحمن الشهراني ذهبية وزن 48 شباب، ماجد الماجد ذهبية وزن +78 شباب، و"3" فضيات من نصيب زكريا غالي، وزن 63 كبار، إبراهيم آل هادي، وزن 51 شباب، محمد آل مداوي، وزن 63 شباب، وكذلك 4 برونزيات لديما الفرائضي، وزن 33 ناشئين، لتين مثنى، وزن 55 شباب، يوسف جار، وزن 59 شباب، أنس القرني وزن 73 شباب.
وعلى صعيد الأندية السعودية المشاركة في ذات البطولة كانت كالتالي:
نادي الشباب "أحمد بن قاسم ذهبية وزن 73 شباب، بتول طه ذهبية وزن 63 شباب، شيخة آل عريج برونزية وزن 29 ناشئين، آرام ايام برونزية وزن 51 ناشئين، فيصل العلي برونزية وزن 80 كبار، ماجد المبروك برونزية وزن 80 كبار".
نادي أبها "محمد عبدالرحمن فضية وزن 33 ناشئين".
نادي الفرع "عبدالمحسن الشويبي ذهبية وزن 57 ناشئين، سلمان بن قن برونزية وزن 58 ناشئين، سعود الرامي برونزية وزن 53 ناشئين".
نادي الوحدة "عبدالله كاظم برونزية وزن 45 شباب".