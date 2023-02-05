"الشويبي" بطلًا لناشئي العرب بلعبة التايكوندو

هنّأ رئيس مجلس إدارة "الاتحاد السعودي للتايكوندو"، اللاعبين واللاعبات المشاركين في منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للتايكواندو المصنفة G1 بتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية، بمجمع زايد الرياضي، تحت إشراف الاتحاد الدولي للتايكوندو، وذلك بمشاركة أكثر من 722 لاعبًا ولاعبة يمثلون 20 دولة عربية. موضحًا أن هذه البطولة تعدّ استعدادًا للمنافسات الدولية القادمة للمساهمة في رفع تصنيف اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية، وكانت حصيلة نادي الفرع 3 ميداليات دولية؛ حيث ذهبت ذهبية وزن 57 للناشئين لبطل العرب اللاعب عبدالمحسن الشويبي، كما ذهبت برونزية وزن ٥٨ درجة أولى إلى اللاعب سلمان بن قن، أما برونزية وزن ٥٣ ناشئين فحصل عليها اللاعب سعود بن رامي.